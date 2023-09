Schulstart für 300 Kinder im Container

Der erste Schultag ist etwas Besonderes, klar. Für die Kinder der Volksschule Kottingbrunn (Bezirk Baden) ist der Montag aber noch ein bisserl besonderer, denn der Unterricht findet im Container statt. Für alle 300 Schüler, ein ganzes Jahr lang.

Hintergrund ist, dass die Gemeinde die Volksschule komplett saniert und ausbaut. Was 18 Millionen Euro kostet, „das größte Einzelprojekt, das die Gemeinde je abgewickelt hat“, sagt Bürgermeister Christian Macho (ÖVP).

Die alte Volksschule stammt aus den 1970ern, entsprechend ist der Zustand. Eine Überprüfung ergab, dass die Bausubstanz aber noch recht gut ist und „große Teile weiterverwendet werden können“, erklärt Baugemeinderat Wolfgang Haas. Deshalb und auch im Sinne der Nachhaltigkeit entschied man sich gegen einen Neubau auf der grünen Wiese und für eine Renovierung. Das alte Gebäude wird wiederverwertet, große Teile werden derzeit abgerissen, neue Teile in Holzbauweise kommen dazu. In einem Jahr Bauzeit soll so aus der alten Gangschule eine moderne Begegnungsschule werden.