Nur 26 AHS sind ganztägig geführt, 13 davon in der Bundeshauptstadt.

Schule in Not. Was haben die weltberühmten Eliteschulen von Eton (UK), Harrow (UK), Le Rosey (Schweiz), die Raffles Institution in Singapur oder die Lawrenceville School (USA) gemeinsam? All diese Schulen sind sogenannte verschränkte Ganztagsschulen, bei dem der Unterricht und die Freizeitbetreuung über den Tag verteilt ineinander übergehen. Dabei wechseln sich Phasen des Unterrichts mit Phasen von Lern-, Spiel- und Freizeitangeboten ab. Dass alle Eliteschulen ganztägig geführt sind, dürfte kein Zufall sein.

Und in Österreich? Trotz jahrelanger Bemühungen stockt der Ausbau der Ganztagsschulen nach wie vor. Zwar stieg die Zahl der Standorte mit Tagesbetreuung in den letzten fünf Jahren, doch die Zielvorgaben werden deutlich verfehlt. Vor allem bei den verschränkten Ganztagsschulen – wo Unterricht und Betreuung ineinander übergehen – gibt es nur einen minimalen Zuwachs von 45 Standorten. Das Plus kommt fast ausschließlich aus Wien (mit 48 neuen Standorten), während in der Steiermark, in Oberösterreich und in Vorarlberg die Anzahl der Schulen mit einer verschränkten schulischen Tagesbetreuung sogar zurückgegangen ist.

Die Daten stammen vom Bildungsministerium nach einer Anfrage der SPÖ-Mandatarin Eva-Maria Holzleitner. In seiner Antwort betont Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP), dass die Ausbauziele bis 2033 wie vereinbart eingehalten werden dürften. Ab 2025 stünden zusätzlich zu den jährlich 30,5 Millionen Euro an zweckgebundenen Förderungen weitere 10,5 Millionen Euro für Ausbau und Personal bereit.