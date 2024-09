Schulen in fünf Wiener Bezirken erhalten "Mobilklassen

Seit dieser Woche sitzen in der Volksschule Ada-Christen-Gasse Kinder in Mobilklassen. Im Gegensatz zu früheren Containern können diese mittels Wärmepumpe gekühlt und auch geheizt werden. Rollos sorgen dafür, dass sich das Gebäude nicht allzu sehr aufheizt. Besonders sind auch die Metallwände, die es ermöglichen, dass Bilder an ihnen mittels Magneten befestigt werden können.

Container in den Außenbezirken

Insgesamt stehen in fünf Bezirken solche Mobilklassen, in denen jeweils neun Klassen Platz haben. Neben der Favoritner Schule sind das die Hoefftgasse in Simmering, die Rittingergasse in Floridsdorf, die Afritschgasse in der Donaustadt sowie die Akaziengasse in Liesing.