Neuer Bildungsdirektor in Wien: Das ist der Favorit für den Job

So sollen sich die Ex- Rektorin der Pädagogischen Hochschule, Ruth Petz, sowie die pädagogische Leiterin der Region Ost in der Bildungsdirektion, Elisabeth Fuchs, beworben haben. Auch die Schulqualitätsmanagerin und stellvertretende Bezirksvorsteherin von Floridsdorf, Astrid Pany, soll ihr Interesse bekundet haben.

Doch aus SPÖ-Kreisen hört man, dass keiner der Bewerberinnen zum Zug kommen soll, sondern der Jurist und interimistische Leiter der Bildungsdirektion, Arno Langmeier. Er scheint vom Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig favorisiert zu werden.

Die endgültige Entscheidung, wer die Stelle bekommt, fällt allerdings erst im September nach einem Hearing. Nach diesem wird Ludwig dem Bildungsministerium einen Vorschlag unterbreiten, wer der neue Bildungsdirektor werden soll. Dieser Vorschlag wird in der Regel angenommen.