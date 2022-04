Schul-Direktoren bekommen 500 Euro Corona-Bonus

Die Direktorinnen und Direktoren aller Schulformen sollen als "Belohnung" f├╝r ihren Arbeitseinsatz in den zwei Jahren Coronapandemie einen Bonus von 500 Euro bekommen, best├Ątigt das Bildungsministerium der APA einen Bericht der Kleinen Zeitung vom Mittwoch. An AHS und BMHS, die in die Zust├Ąndigkeit von Bildungsminister Martin Polaschek (├ľVP) fallen, wird diese "Belohnung" auch an Administratoren ausbezahlt, schreibt dieser in einem Brief an die Schulleitungen.

Insgesamt sollen damit rund 5.000 Personen eine "finanzielle Anerkennung" f├╝r ihren "au├čergew├Âhnlichen Einsatz in dieser intensiven Zeit" bekommen, wie Polaschek betont. Auch die Standesvertretung habe sich f├╝r den Bonus eingesetzt. Dieser wird neben den Bundesschulen auch an die Leitungen der Pflichtschulen, die eigentlich in L├Ąnderkompetenz fallen, ausbezahlt. "Diese Fairness und Gleichbehandlung ist mir besonders wichtig." F├╝r die Aktion werden rund 3,2 Mio. Euro aus dem laufenden Budget in die Hand genommen. Kritik daran kam von den NEOS. Geldgeschenke k├Ânnten nicht dar├╝ber hinwegt├Ąuschen, "dass sich Polaschek vor der Arbeit und den notwendigen strukturellen Reformen dr├╝ckt", so deren Bildungssprecherin Martina K├╝nsberg Sarre.

Grenzen der Belastbarkeit

Schulleiterinnen und Schulleiter hatten seit Beginn der Pandemie deutlich mehr Aufwand durch die Corona-Sicherheitsma├čnahmen, das an den Schulen etablierte Testsystem und die coronabedingten ├änderungen im Schulbetrieb. Neue Regelungen wurden vielfach erst extrem kurzfristig verk├╝ndet, oft wurden Vorgaben auch innerhalb kurzer Zeit wieder ver├Ąndert. Die Lehrervertretung hat zuletzt wiederholt davor gewarnt, dass die Schulen an die Grenzen der Belastbarkeit sto├čen w├╝rden. Ende vergangener Woche hat das Ministerium deshalb angek├╝ndigt, dass die Schulen durch den Wegfall bzw. die Verschiebung von Evaluationen, Erhebungen und Projekten entlastet werden sollen.