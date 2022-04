"Funktionsmängel": Viertel der Schüler wartet noch auf Tablets

In diesem Schuljahr haben im Rahmen der Digitalisierungsoffensive des Bildungsministeriums erstmals Schüler der 5. und 6. Schulstufe günstige Laptops und Tablets erhalten. Insgesamt sollten 150.000 Geräte um 250 Millionen Euro im Wintersemester ausgeliefert werden. Ein Viertel der Schüler wartet aber immer noch auf ihre Geräte. Grund sind "Funktionsmängel" bei den Windows-Tablets, dem Vertragspartner A1 Telekom AG wurde eine Nachfrist für Verbesserungen gesetzt.

Unterschiede in den Ländern

Je nach Bundesland sind unterschiedlich viele Schüler von den Verzögerungen betroffen, nachdem die Schulen selbst entscheiden konnten, welche Geräte sie im Rahmen der Digitalisierungsoffensive auswählen: So haben in Vorarlberg, wo besonders viele Standorte auf die Windows Tablets gesetzt haben, erst 44 Prozent ihr IT-Gerät erhalten. In Salzburg sind es 68, in Niederösterreich, Kärnten und Tirol 70 Prozent. In Oberösterreich wurden 78 Prozent der Schülerinnen und Schüler bereits beliefert, in der Steiermark 82, in Wien 85 und im Burgenland 97 Prozent. Über alle Bundesländer sind laut Ministerium 75 Prozent der bestellten Geräte bereits ausgeliefert.