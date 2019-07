Schlammschlacht vor Wahl: Was kann ich denn für meinen Verein?

Zu dieser Zeit wurde auch die Online-Plattform „Verein zur Förderung bürgerlicher Politik“ aus dem Vereinsregister gelöscht. Dieser sei gegründet worden, um das Image der ÖVP Wien zu verbessern, erklärt Blümel, der gleich den Verdacht der illegalen Parteifinanzierung zerstreuen will: „Dieser Verein hatte niemals einen einzigen Cent Einnahmen. Es gibt nicht einmal ein Konto.“

Auch die SPÖ kam durch besagte Liste der WKStA in Erklärungsnot: Zwei Vereine sollen Wahlkampf für die Roten betrieben haben. Das „Wiener Kulturservice“ ist Mitorganisator des Donauinselfestes, hat Förderungen in Höhe von 1,8 Millionen Euro erhalten – und wurde vom Rechnungshof kritisiert, weil Gelder auch für Parteiwerbung verwendet worden seien. Die SPÖ Wien überwies am Mittwoch, als der Verein namentlich bekannt wurde, 2.409 Euro an die Stadt zurück. Obwohl dazugesagt wurde, dass es sich dabei nur um die Zahlung einer Verwaltungsstrafe handle, witterte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer in der Überweisung ein „eindeutiges Geständnis“.

Die beiden genannten Vereine seien nur „die Spitze des Eisbergs“. Die Korruptionsjäger sollten sich die FSG (Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter) und den roten Pensionistenverband anschauen, meint er.