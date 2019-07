Verein aufgelöst: Funktion bei "ProPatria" laut Blümel Irrtum

Nach der Ibiza-Affäre sind nicht nur FPÖ-nahe Vereine im Visier der Ermittler. Auch für Vereine im Umfeld von SPÖ und ÖVP interessiert sich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) seit dieser Woche. Einer davon, "ProPatria", wurde bereits am 18. Juni aufgelöst.

Kassier war laut Vereinsregister von 2014 bis 2016 der ehemalige Minister und Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel, worüber sich dieser am Donnerstag allerdings überrascht zeigte. Blümel betonte, lediglich in den Anfangszeiten von ProPatria, rund um das Gründungsjahr 2004, als Student und vor seiner beruflichen Tätigkeit dort ehrenamtlich engagiert gewesen. Jedwede spätere Aktivität "kann ausgeschlossen werden", hieß es in einer Stellungnahme.

Die WKStA hat das Bundeskriminalamt beauftragt, alle Vereine zu ermitteln, an die jene Firmen gespendet haben könnten, die vom damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video genannt werden.