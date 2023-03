Warum er ihn 2013 unterstützt hat, erklärt Schellhorn so: Der damalige Parteichef Matthias Strolz habe ihn gebeten, in Salzburg zu kandidieren. "Ich habe aber darauf verzichtet, weil ich wollte, dass Haslauer Landeshauptmann wird und Gabi Burgstaller geht. Dieser Verzicht hat der ÖVP damals sicher einige Prozente gerettet."

Erst 2018 ging Schellhorn als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl ins Rennen, blieb dann aber als Abgeordneter im Nationalrat. In diesem Jahr wurde die sogenannte "Dirndl-Koalition" aus ÖVP, Grünen und Neos geboren.

Und Schellhorn will, dass das so bleibt, "damit in Salzburg nicht passiert, was in Niederösterreich passiert ist" (eine schwarz-blaue Koalition, Anm.).