Haslauer: "Müssen uns vom Dogma der Nichtneuverschuldung verabschieden"

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner will angesichts der Corona-Krise das Regierungsprogramm mit den Grünen im Land neu verhandeln, hat aber auch Ähnliches für die Bundesebene in den Raum gestellt, weil die Prioritäten neu gesetzt werden müssten. Hat er recht?

Corona reißt ein Riesenloch in die öffentlichen Haushalte. Es wird den Bund mindestens ein halbes Jahresbudget kosten, in den Ländern ist es nicht ganz so dramatisch, aber auch dramatisch. Da braucht es eine strategische Grundsatzentscheidung, wie man weitergehen möchte. Setzt man jetzt den Rotstift an, um in allen Bereichen einzusparen und die Haushalte wieder in den Griff zu bekommen – oder geht man den gegenteiligen Weg und sagt, die öffentliche Hand muss aktiv dazu beitragen, dass die Wirtschaft wieder hochfährt; nicht um ihrer selbst willen, sondern um Arbeitsplätze zu schaffen bzw. zu erhalten. Wir haben allein in Salzburg bereits eine Verdreifachung der Arbeitslosenzahlen – damit können wir uns nicht abfinden. Ich neige daher zur zweiten Variante: Wir müssen uns jetzt vom Dogma der Nichtneuverschuldung verabschieden. In Salzburg haben wir in den letzten sechs Jahren fast vierzig Prozent der Schulden des Landes zurückbezahlt, von 2,2 auf 1,3 Mrd. Euro. Diesen Weg wäre ich sehr gerne weitergegangen, aber das wird jetzt eben nicht möglich sein. Wir werden einige Hundert Millionen brauchen, um diese Krise nicht nur zu bewältigen, sondern auch wieder Schwung ins öffentliche Leben, in die Beschäftigung, in die Wirtschaft zu bringen und auch für eine nachhaltig gute Infrastruktur im Land zu sorgen.