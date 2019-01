Mindestsicherung: Westachse auf Wiener Linie

Türkis-Blau gegen Rot-Grün: Ideologisch könnte die Differenz nicht größer sein. Entsprechend heftig krachen dieser Tage Bund und Stadt Wien wegen der Mindestsicherung aufeinander.

In den Bundesländern der Westachse – Salzburg, Tirol und Vorarlberg – gibt es ebenfalls eine Reihe von Bedenken zu der geplanten Verschärfung der Mindestsicherung. Im Ton fallen die Stellungnahmen der schwarz-grün (in Salzburg gemeinsam mit den Neos) regierten Länder im Vergleich zu Wien milder aus. Das ist auch dem Spannungsfeld geschuldet, in dem die dortigen ÖVP-Landeshauptleute agieren müssen – zwischen Koalitionsräson im Land und Loyalität gegenüber Parteichef und Kanzler Sebastian Kurz.