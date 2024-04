ÖVP-Landeshauptmann Haslauer: "Es gibt eine Kriminalisierung der Politik"

Als Parteiobmann ist man letztverantwortlich – egal, ob man etwas dafür kann oder nicht. Positives wird seltener erwähnt: Wir stellen ja immerhin wieder 75 Prozent aller Bürgermeister. Insgesamt war das Ergebnis nicht so schlecht. In der Landeshauptstadt sind wir auf ein Stimmenniveau zurückgefallen, das im langjährigen Durchschnitt liegt. Salzburg ist keine schwarze Stadt. Das ist nicht zufriedenstellend, aber aus jeder Niederlage keimt die Möglichkeit für Erneuerung und künftige Siege.

Dazu haben wir auch erhebliche Entscheidungsschmerzen gehabt. Es ist ein Versuch, aber die Koalition funktioniert gut – auch zu meiner eigenen Überraschung. Die FPÖ hat sich in der Tonalität zurückgenommen. Die Frage ist ja: Kann man eine Gruppierung, die möglicherweise bis zu 30 Prozent der Wählerschaft auf sich vereinigen kann, auf Dauer in die Schmuddelecke stellen oder kann man sie mit in die Verantwortung nehmen mit der Auflage, eine Art Verhaltenskodex einzuhalten? Wir versuchen das – auch mit dem Vorwurf, die Freiheitlichen damit salonfähig zu machen.

Ja, die Sprache ist rauer geworden. Früher wurde auch gestritten, aber nie so, dass man sich am nächsten Tag nicht mehr die Hand reichen konnte. Es gibt eine Kriminalisierung der Politik, und man gönnt dem anderen keinen Erfolg mehr. Das hat auch die Medien ergriffen: Die Politik hat überhaupt keine Chance, irgendetwas gut zu machen oder gar gelobt zu werden. Das halte ich für hochproblematisch, weil über die Jahrzehnte auch die Wähler das Gefühl bekommen haben, im falschen System zu leben. Darüber muss man reden: Wie kommen wir wieder zu einem von Wertschätzung geprägten Diskurs, ohne die eigene Position aufzugeben?

Wäre das auch eine Empfehlung für die Bundespolitik?

Die Freiheitlichen in Salzburg und Oberösterreich sind nicht gleichzusetzen mit der Bundes-FPÖ, weil Herbert Kickl sehr speziell für diese Radikalität in der Politik steht, die ich zutiefst ablehne.

Ihre Partei, die ÖVP, hat eine Politik der Mitte ausgerufen, doch diese Mitte zerbröselt ihr unter den Fingern.

Ja, wir sind in einem Findungsprozess. Ein erfolgreiches Land braucht eine aktive Mitte, und wir sind die einzige Partei, die dafür steht.

Kommunikativ ist einiges aber nicht so gut gelaufen: Siehe die Leitkulturdebatte, wo man mit Maibaum und Blasmusik geworben hat, was einiges an Häme in den sozialen Medien erzeugt hat.

Wir haben seit Jahrzehnten starke Zuwanderung. Da muss man schon Pflöcke einschlagen im Sinne einer westlichen Demokratie, die die Menschenrechte aufrechterhält, wo es Gleichberechtigung der Geschlechter gibt, wo jeder Chancengerechtigkeit haben soll und das Gewaltmonopol beim Staat und nicht bei irgendwelchen Banden liegt. Das ist unsere Leitkultur, die man natürlich nicht reduzieren kann auf Maibaum, Lederhose und Dirndl, obwohl ich selbst Tracht sehr mag.