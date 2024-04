ÖVP schießt sich in Spionage-Causa auf Kickl ein

Tatsächlich dürfte die Kanzlerpartei das Medium Video für sich entdeckt haben. Generalsekretär Christian Stocker zeigte am Freitag bei einer Pressekonferenz gleich wieder eines: Es ging, wie bereits am Vortag im U-Ausschuss, um mutmaßliche Verstrickungen der FPÖ in die Spionage-Affäre rund um Egisto Ott und Jan Marsalek .

Als "Österreichs Video Partei" hat FPÖ-Mandatar Christian Hafenecker die Abkürzung "ÖVP" am Donnerstag im U-Ausschuss spöttisch umgedeutet.

Die türkise These: Herbert Kickl soll als blauer Innenminister (2017 bis 2019) versucht haben, die Polizei-Zusammenarbeit mit Russland zu vertiefen, den bestehenden Nachrichtendienst (das BVT) zu zerschlagen und einen Russland-freundlichen Nachrichtendienst im Außenministerium (damals mit Ressortchefin Karin Kneissl, die mittlerweile in Russland lebt) aufzubauen. Ott sollte darin eine führende Position erhalten. FPÖ-Chef Kickl hat das alles bestritten, als er am Donnerstag im U-Ausschuss danach gefragt wurde. Er kenne Ott nicht und sei auch nie darüber informiert worden, dass es mit ihm ein Problem gibt, sagte der ehemalige Innenminister. Marsalek dürfte zwar einige Male im Innenministerium gewesen sein. Er habe ihn aber nie persönlich getroffen, betonte Kickl. Auch zu Russland habe er keinen Bezug. Kurzum: Kickl lässt sich den Spionage-Skandal nicht umhängen, während die ÖVP alles unternimmt, um genau das zu tun.

Was wissen wir? Gesichert ist bis dato nur, dass der FPÖ-Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein mit dem Ex-BVT-Beamten Ott in Kontakt war und mit ihm über die BVT-Umstrukturierung sprach. So gibt es beispielsweise diese Nachricht von Jenewein an Ott: "Ab März/April beginnt die BVT-Umstrukturierung. Und du wirst da jedenfalls mit dabei sein!!! Wir werden für alle die, da mitgeholfen haben, eine gute Lösung finden." Im U-Ausschuss erklärte Kickl, dass der Umbau des BVT eine "BMI-interne Angelegenheit" war. "Kann sein, kann aber auch nicht sein", dass er mit Jenewein, der damals immerhin FPÖ-Sicherheitssprecher war, darüber geredet hat. Gefragt nach seiner Beziehung zu Jenewein, wollte Kickl erst gar nicht antworten. Später sagte er dann aber doch: "Es ist schlicht und ergreifend falsch zu behaupten, der Jenewein sei meine rechte Hand gewesen."

2.500 Chats für den U-Ausschuss ÖVP-Generalsekretär Stocker hält Kickls Verhalten für "merkwürdig". Er habe beinahe so getan, als müsste er erst in einer Kartei nachschauen, wer dieser Jenewein überhaupt sei. Seine Befragung im U-Ausschuss habe jedenfalls mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet worden seien, sagte Stocker. Deshalb will die ÖVP den Ex-Innenminister noch einmal laden. Und sie wollen jene 2.500 Chats, die am Handy von Jenewein sichergestellt und ausgewertet wurden, für den U-Ausschuss. "Durch diese Chats ist Aufklärung zu erwarten, welches Verhältnis tatsächlich bestanden hat", so Stocker.