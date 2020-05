Salzburg: Zockerin einvernommen, U-Haft offen

Eine Finanzbeamtin verspekuliert 340 Millionen Euro Steuergeld, stürzt das Land Salzburg in Aufregung und drohende Neuwahlen.

Waren die Spekulationen politisch gedeckt?

Anfangs ja. Im Februar 2003 genehmigte der damalige Salzburger ÖVP-Finanzlandesrat Wolfgang Eisl risikoreiche Finanzgeschäfte, etwa Future-Optionsscheine und Zinsderivate. Monika R., die 2000 im Alter von 28 Jahren zur Leiterin des Budget-Referats ernannt worden war, begann zu spekulieren. Als der neue Finanzreferent Othmar Raus ( SPÖ) im Juni 2007 „Richtlinien für das Finanzmanagement“ erließ, die den Geschäften Grenzen setzen sollten, waren die ersten Verluste schon passiert.

Wer wusste davon?

Laut Angaben von mehreren Informanten sollen Finanzreferent David Brenner ( SPÖ) und der Leiter der Finanzabteilung, Eduard Paulus, schon im Herbst 2008 von Zinsverlusten von mehr als 30 Millionen Euro gewusst haben. Insgesamt waren 34 Banken in die Salzburger Geschäfte involviert.

Wie konnte die Mitarbeiterin die Verluste so lange geheim halten?



Monika R. galt als hochintelligent, hochkompetent und hochangesehen. Sie war ein Workaholic, ging nie auf Urlaub. Wohl auch deshalb, damit niemand ihre Geschäfte durchforsten konnte. Sie fälschte Unterschriften, Protokolle und Berichte und täuschte selbst den Rechnungshof – zuletzt im Mai 2012: Im Prüfungsbericht wurde dem Finanzmanagement des Landes Salzburg ein gutes Zeugnis ausgestellt.

Wie kam man Monika R. auf die Spur?

Im Mai 2012 wurde die Frau erstmals ermahnt, weil sie ein nicht bewilligtes Geschäft abgeschlossen hatte. Am 13. Juli informierte die Finanzabteilung die Personalabteilung, dass die Verdächtige erneut risikoreiche Geschäfte ausgehandelt habe. Vier Tage später, am 17. Juli, wurde Brenner davon in Kenntnis gesetzt. Brenner erteilte die Weisung, der Mitarbeiterin „die Handlungsvollmachten für alle Finanzgeschäfte des Landes zu entziehen“ und sie bis 17. September zu beurlauben. Auch das Handy wurde ihr abgenommen. Als sie aus dem Urlaub zurückkehrte, blieben ihr die Vollmachten entzogen. Gleichzeitig untersuchte ein neuer Mitarbeiter alle Transaktionen der Frau – und entdeckte Geschäfte, die sie an den Kontrollen vorbei tätigte.

Wann erfuhr die Politik von den Verlusten?

Finanzlandesrat Brenner wurde laut eigenen Angaben am 15. Oktober über verborgene Geschäfte informiert, die gegen die Richtlinien des Finanzmanagements verstoßen. Er gab daraufhin den Auftrag zu prüfen, ob ein Ausstieg möglich sei – und welche Kosten damit verbunden wären. Am 26. November gestand Monika R. einen möglichen Buchverlust von 340 Millionen Euro, am 6. Dezember wurde die Öffentlichkeit informiert.

Warum informierte Brenner den Landtag nicht früher über die Causa?

Das weiß wohl nur Brenner selbst. Tatsächlich ließ Brenner die Beschuldigte am 28. November, zwei Tage nach ihrem Geständnis, an den Budgetberatungen des Landtag-Ausschusses teilnehmen. Die Angaben der Frau seien widersprüchlich und nicht verifizierbar gewesen, rechtfertigt er sich. „Es wäre unverantwortlich gewesen, zu diesem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit zu gehen.“ Von den gefälschten Dokumenten habe man erst am 5. Dezember erfahren.

Monika R. drohen bis zu zehn Jahre Haft – warum sitzt sie nicht in U-Haft?

Laut Staatsanwaltschaft Salzburg besteht in der Causa weder eine Wiederholungs- noch eine Verdunkelungsgefahr – die Verdächtige hat keinen Zugang mehr zu ihrem Büro. Auch die Fluchtgefahr kann vorerst ausgeschlossen werden, die Verdächtige sei „sozial integriert“. Die Justiz muss in den nächsten Tagen entscheiden, ob die Beschuldigte doch noch festgenommen wird.