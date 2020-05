Auf Kredit darf künftig nicht mehr spekuliert werden

Nach dem Auffliegen des Salzburger Finanzskandals will die Regierung die Länder strenger an die Kandare nehmen. Spekulieren mit günstigen Bundes-Krediten soll künftig nicht mehr möglich sein. Am Dienstag brachte Finanzministerin Maria Fekter einen entsprechenden Vorschlag im Ministerrat ein.

„Wir sind dafür, dass es ein Verbot der Veranlagung gibt, wenn man Schulden aufnimmt“, so die Finanzministerin. Es gehe nicht an, dass sich ein Land bei der Bundesfinanzierungsagentur günstig Geld hole „und dann zum Zocken beginnt.“ Fekter: „Wer Geld ausleiht, braucht keine Veranlagung.“