Haslauer geht, Edtstadler soll Landeshauptfrau in Salzburg werden

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat heute recht kurzfristig - für 13 Uhr - eine Pressekonferenz mit dem Thema "Aktuelle politische Ereignisse und Erklärung des Landeshauptmanns" angesetzt. Offenbar, so hört man aus Salzburg, wird er dort seinen Rückzug erklären und seinen Nachfolger präsentieren.

Nachfolge am 2. Juli

Jetzt ist aber zu hören, dass die Salzburger Landespartei auf Karoline Edtstadler, aktuell noch Verfassungsministerin, umschwenkt. Krone und Salzburger Nachrichten nennen auch schon konkrete Daten: Bereits am 2. Juli soll Edtstadler offiziell nachfolgen, bereits mit 13. Februar soll sie geschäftsführende Parteichefin sein.

Die Überlegung dahinter: In Salzburg regiert seit Anfang 2023 eine Koalition aus ÖVP und FPÖ. Die stellvertretende Landeshauptfrau Marlene Svazek soll sich - allen anfänglichen Protesten zum Trotz - gut in der Position schlagen, ihre Beliebtheitswerte in Umfragen sind hoch.

Nun befürchtet die Salzburger ÖVP, die 32-jährige Blaue würde ihr das Wasser abgraben, wie zu hören ist. Die resolute Edtstadler wäre, so glaubt man, der bessere Gegenpart als der eher zurückhaltende Schnöll.