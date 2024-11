S-Link 250.000 Salzburger entscheiden heute über Milliarden-Projekt

Salzburg steht im Stau. So geht das auf den Straßen der von der Salzach zerschnittenen Landeshauptstadt mit ihren Stadtbergen seit Jahrzehnten. Johannes Gfrerer, Geschäftsführer des Salzburger Verkehrsverbunds (SVV), beschreibt die Situation in Zahlen ausgedrückt so:

„Wir haben in der Stadt täglich 60.000 Einpendler, 60.000 Binnenpendler und 15.000 Auspendler, die ihre Arbeitswege hauptsächlich mit dem Auto zurücklegen – und dazu kommt noch der Freizeit- und der touristische Verkehr.“ Auch die Öffis würden derzeit im Stau stecken. 250.000 Wähler Am heutigen Sonntag können rund 250.000 Menschen in der Stadt Salzburg und den benachbarten Regionen Flach- und Tennengau in einer Volksbefragung über ein milliardenschweres Infrastrukturprojekt entscheiden, das die Verkehrsprobleme lösen soll.

© S-Link

Das prophezeien zumindest die Befürworter des „S-Link“, die in dem so bezeichneten Verkehrskonzept eine „Jahrhundertchance“ sehen. Bei dem Projekt handelt es sich um die rund 17 Kilometer lange, teilweise unterirdische Verlängerung der Salzburger Lokalbahn vom Salzburger Hauptbahnhof, Altstadt und Salzach unterquerend, bis nach Hallein. Für die Gegner, die wie die Befürworter in den vergangenen Wochen lautstark getrommelt haben, ist der S-Link hingegen ein potenzielles „Milliardengrab“.

© S-Link Die geplante Streckenführung

Auf politischer Ebene ist im Nein-Lager lediglich die SPÖ in Land und Stadt, welche seit Kurzem vom roten Bürgermeister Bernhard Auinger regiert wird, zu verorten. Für den Stadtchef ist nicht nur das Entlastungspotenzial der Bahn umstritten. Er fürchtet, dass der Bau die finanziellen Spielräume der Stadt auf viele Jahre einengt – zumal noch nicht klar ist, wie sich Land und Stadt ihren Baukostenanteil aufteilen würden. Pochen auf Kostenobergrenze Auinger will im Falle eines „Ja“ am Sonntag eine Kostenobergrenze für die Stadt erreichen – so wie das in Linz beim dortigen S-Bahn-Projekt der Fall war.

© Grafik

Die Kosten werden auf bis zu 2,2 Milliarden Euro geschätzt. „Wir haben die Chance, 50 Prozent der Kosten vom Bund finanziert zu bekommen. Wenn wir nicht zugreifen, ist das Geld weg“, betonte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Abseits der Kostenaufteilung zwischen Stadt und Land ist noch vieles mehr unklar. So liegt für den S-Link in seiner ganzen Länge bis dato lediglich eine Trassenempfehlung vor. Fertig geplant und bewilligt ist derzeit nur der unterirdische Abschnitt vom Hauptbahnhof zum Mirabellplatz. Abgestimmt wird zudem nicht nur über den S-Link allein, sondern über eine „Salzburger Mobilitätslösung“, die zwei weitere Streckenäste in Salzburg vorsieht, zu denen es aber noch keine konkreten Planungen gibt. Das Abstimmungsergebnis soll Sonntagabend vorliegen.