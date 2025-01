Nach Platzen der Regierungsgespräche: Kommt jetzt die blau-schwarze Koalition?

Die Nachfolge in der Partei ist noch offen: Heute, Sonntag, dürften die ÖVP-Gremien bereits über seine Nachfolge beraten. Für zehn Uhr sind Beratungen im Bundeskanzleramt angesetzt.

Der Spielraum des Bundespräsidenten ist nach Platzen der Regierungsgespräche allerdings gering. An der FPÖ führe "eigentlich" kein Weg mehr vorbei, so Politikanalyst Thomas Hofer im ORF.

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen will sich heute mitteilen. Es ist damit zu rechnen, dass er der Bevölkerung erklären wird, wie es aus seiner Sicht weitergehen soll. Van der Bellen war es, der einen Kanzler Herbert Kickl zu verhindern suchte und den Regierungsauftrag nach der Nationalratswahl nicht dem blauen Wahlsieger erteilte. Ein Schritt, der ihm vielerorts Kritik einbrachte, speziell seitens der FPÖ.

Van der Bellen habe zwar theoretisch noch Handlungsspielraum, wie etwa eine Expertenregierung, so Hofer, aber: "Ich halte das nicht für sehr realistisch." Zwar sei die letzte Beamtenregierung unter Kanzlerin Brigitte Bierlein sehr "angesehen und beliebt" gewesen, aber sie habe keine Entscheidungen getroffen. "Das ist das Gegenteil davon, was dieses Land jetzt braucht."

Insofern werde die ÖVP heute wohl eine Entscheidung treffen, die von Nehammers klarem Kurs - ein Nein zu Kickl - abweichen werde. Mit SPÖ und Neos hat es nicht funktioniert, die Grünen kommen für die ÖVP auch nicht mehr in Frage. "Also was bleibt übrig?" Zwar sei auch die Variante von Neuwahlen möglich, aber bei Koalitionen werde es sich Richtung Blau-Schwarz "hinspitzen".