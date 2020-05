Burgstaller will später wählen

Wie geht es im Salzburger Finanzskandal weiter? Wie berichtet ist Salzburgs Plus sehr wackelig. Das Land sitzt auf Fremdwährungsrisiken in Höhe von 539 Millionen Euro. Zudem sind 28 von 54 Derivaten im „Optimierungsportfolio“ aktuell negativ. Finanzexperten werden in den nächsten Wochen versuchen, die Probleme zu lösen – und mit Verkaufserlösen Landeskredite zurückzuzahlen. Eine Überprüfung steht dem Landeswohnbaufonds ins Haus, weil wohl mit billigen Krediten für den Fonds spekuliert wurde. „Es wird eine externe Überprüfung geben“, sagt Landeshauptfrau Burgstaller. Tätig ist auch der Bundesrechnungshof: Bis Ende März will er einen Bericht über Salzburg legen.

Politisch spannend wird es am 23. Jänner: Bei einer Sondersitzung wird ein Budget beschlossen, ein Nachfolger für Finanzlandesrat Brenner bestellt und wohl ein Neuwahlantrag gestellt. Auch ein U-Ausschuss wird eingesetzt. Der Vorsitz soll am 30. feststehen – sowohl ÖVP als auch Grüne erheben Anspruch.

Am 1. Februar klagt dann die Landesbedienstete Monika R. auf Wiedereinstellung, als Zeuge aussagen muss etwa David Brenner. Und bald darauf dürfte der Wahlkampf starten – schon Ende April könnte Salzburg wählen.