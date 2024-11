Letztes Galadiner in Reichenau: Aus der österreichisch-russischen Freundschaft

Nach inneren Streitigkeiten und vor allem nach dem russischen Überfall auf die Ukraine wurde es zuletzt aber ruhig um die illustre Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft (ORFG): Die Website ist nicht mehr aufrufbar, am Telefon hebt niemand ab, der letzte Facebook-Eintrag stammt aus dem März 2023.

Nun ist die ORFG endgültig Geschichte. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet, musste der dahinterstehende Verein "bedauerlicherweise aufgelöst“ werden, wie es in einem Mail an die Mitglieder heißt.

Ihm hängt eine angesichts der jüngsten Entwicklungen etwas ungewöhnliche Einladung bei. Nämlich zu einem "Final Get-together“ im mondänen Kurort Reichenau an der Rax (NÖ). Zwar sei das Ende der ORFG "kein Grund zum Feiern“, lautet die Begründung, dennoch sollte "der Stil gewahrt bleiben“.

Und so veranstaltet die Gesellschaft am 7. Dezember ins Hotel Marienhof ein Galadiner. Wer dabei sein will, muss 89 Euro bezahlen.