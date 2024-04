Grillen mit dem Russen-Spion: Ermittlungen gegen Florian Stermann

Gudenus und das Giftgas

Doch Stermann scheint weiter versucht zu haben, Einfluss zunehmen. Besonders über EX-FPÖ-Klubobman Johann Gudenus, der damals ein enger Vertrauter des einstigen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache war.

Als es am 7. April 2018 in Duma in Syrien zu einem Giftgasanschlag auf die Zivilbevölkerung kommt und die Truppen Assads hinter dem Anschlag vermutet werden, sollen die Nachrichten auf den Telefonen zwischen Marsalek-Stermann und Gudenus heiß gelaufen sein.

Am 11. April um 19:15:15 übermittelt Marsalek offenbar mehrere Nachrichten an Stermann für eine "offizielle" Position des Politikers Gudenus in der Causa. Sprich: Was er sagen soll. Dort ist etwa zu lesen: "Es besteht keine Notwendigkeit für übereilte Handlungen."

Oder: "Ich würde mich vor allem auf den Punkt (D) konzentrieren, der Regierung und den österreichischen Diensten liegen keine belastbaren Beweise vor. Gerne unterstützt Österreich dabei, genau diese Beweise vor Ort in Syrien zusammenzutragen. "

Gudenus antwortet mit: "Dankeeeee"