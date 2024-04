Nehammer zum Fall Ott: Russische Agitation hat "keine Chance"

Nehammer sagte am Mittwoch beim EU-Gipfel zum Fall des inhaftierten Verfassungsschützers Egisto Ott : "Die Ermittlungsergebnisse der österreichischen Sicherheitsbehörden zeigen, dass russische Agitation gegen die Demokratie in Österreich, gegen die Institutionen in Österreich, keine Chance hat."

Zugleich forderte Nehammer, dass Verdächtigungen massiv nachgegangen werden müsse. "Wir haben offensichtlich jetzt eine Beweissituation, dass die Russische Föderation versucht hat, auch den demokratiepolitischen Prozess in Österreich zu beeinflussen durch eine besondere Nähe zu einer in Österreich vertretenen Partei (der FPÖ. Anm.), die im Parlament auch vertreten ist, durch eine unmittelbare Einflussnahme eines russischen Spions in diese Partei, und damit auch in die politische Agitation. Das sind sehr ernste Vorwürfe. Ihnen muss entschlossen nachgegangen werden", so Nehammer weiter. "Das, was unsere westlichen Partner sehen, ist, dass wir das tun in Entschlossenheit, Klarheit und Transparenz."