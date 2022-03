Freundschaft(sgesellschaften) in Zeiten des Krieges

Im Sommer 2021 gründeten dann einige der Ausgetretenen das Forum Österreich-Russland. Schenz ist dort Präsident, Matznetter Vizepräsident. Den Tag des Kriegsbeginns nennt Matznetter im Gespräch mit dem KURIER einen „schwarzen Tag“. „Dass Kinder sich in U-Bahn-Schächten vor Bomben verstecken müssen, ist unerträglich“, sagt er .

Bemüht sich das Forum Österreich-Russland trotzdem weiterhin um Kontakt mit Russland? Ja, denn das Forum sei als eine Dialogplattform zu verstehen. Gerade in Krisenzeiten sei es wichtig, miteinander zu reden. „Derzeit ist der Dialog aber wirklich schwierig. Wir werden versuchen, alle, die etwas zu sagen haben, an einen Tisch zu bringen“, sagt Matznetter. Ziel müsse der dauerhafte Frieden sein. Österreich könne hier sehr viel beitragen – auch dank der Erfahrung aus der eigenen Geschichte. „Wir könnten etwa in Kiew für die Neutralität werben“, sagt Matznetter.

Andernorts, nämlich in Tirol, hat einer die Reißleine gezogen: Der Honorarkonsul für Russland in Tirol, Hans Unterdorfer, hat am Dienstag nach acht Jahren in dieser Funktion seinen Rücktritt bekannt gegeben. Als Honorarkonsul war es seine Aufgabe, zwischenstaatliche Beziehungen – auch in Wirtschaftsfragen – zu verbessern.

Hans Unterdorfer (er ist Vorstandsvorsitzender der Tiroler Sparkasse) fordert, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine beendet wird und dass Friedensverhandlungen stattfinden müssten.