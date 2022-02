Russland will "Kontrolle oder Teilung der Ukraine"

Generalstabschef Robert Brieger sagt in der Zib2, dass die russische Aggression in der Ukraine größer ausgefallen sei, als es die Abtrennung der östlichen Gebiete erfordert hätte. Das wäre mit "kleinräumigen Aktionen" zu bewerkstelligen gewesen, aber: "Nun sieht es danach aus, dass das Ziel die Kontrolle des Gesamtstaats oder eine Teilung der Ukraine ist, oder eine russlandfreundliche Regierung."

Zur militärischen Lage sagt Brieger: "Von militärischer Logik wäre ein kräfteraubender Kampf in den Städten der Ukraine zu vermeiden. Das dürfte nicht im Interesse Putins liegen." In den Worten Putins liegt Selbstüberschätzung. Die Sanktionen würden massive Auswirkungen auf Bevölkerung und Wirtschaft in Russland haben. Atomare Einsätze wären ein Schritt zur Selbstzerstörung (Russlands, Anm.).

"Europäische Streitkräfte" sollten Ziel sein

Perspektivisch sagt Brieger, die EU-Staaten müssten sich mehr strategische Autonomie zulegen - ohne Rückgriff auf die NATO. Das werde "lebenswichtig" sein. Das Ziel sei eine "kohärente Zusammenführung der Sicherheitsinteressen", europäische Streitkräfte seien das Ziel, dieses sei aber weit entfernt.