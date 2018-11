Rendi-Wagner: "Versagen des österreichischen Ratsvorsitzes"

Am vergangenen Samstag wurde Pamela Rendi-Wagner beim Parteitag der SPÖ in Wels mit 97,8 Prozent der Stimmen zur neuen Parteivorsitzenden gewählt. Ihre Botschaft war klar – die SPÖ will eine moderne Politik für Frauen, Kinder und Familien. Eine wiederkehrende Botschaft, die Rendi-Wagner am Montag auch im Ö1-Morgenjournal betonte, ist jene, dass sie und ihre Partei "die Lebensumstände der Menschen" verbessern wollen. Denn: "Wir sind nicht unseretwegen oder der Partei wegen in der Politik".