Sexismus-Sager: Video für Heinisch-Hosek eindeutig sexistisch

Für SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hossek ist die Entschuldigung des designierten roten Tiroler Chefs Georg Dornauer für seinen sexistischen Sager zu wenig. Sie erneuerte heute vor Beginn der Bundesfrauenkonferenz in Wels die Rücktrittsaufforderung von dessen Landesfunktionen. Gerade von einem jungen Mann erwarte sie sich mehr Sensibilität.

Sie habe sich das Video der Landtagssitzung angesehen und die Wortmeldung sei nicht zweideutig sondern "eindeutig" sexistisch. Daher erwarten sich die SPÖ-Frauen von der Tiroler Landesorganisation entsprechende Konsequenzen wegen dieses nicht tolerierbaren Verhaltens.

Dornauer hatte in einer Landtagssitzung in Richtung der (wegen Krankheit abwesenden) Grünen Landesrätin Gabriele Fischer gesagt: "Ich will mir die Landesrätin nicht in der Horizontalen vorstellen." Nun ist Dornauer mit Rücktrittsaufforderungen konfrontiert.