Schieder warnt vor Salvini & Co: "Europa darf nicht Trump werden"

Am zweiten Tag des SPÖ-Parteitages in Wels waren die Reihen deutlich luftiger besetzt, vielleicht weil die EU-Wahl auf dem Programm stand. Mitgebracht hatte Schieder ein Stück Stacheldraht aus dem Jahr 1989, als der Eiserne Vorhang fiel. Damals war der Traum vom neuen Europa „endlich Freiheit für die Menschen in Osteuropa“, startete Schieder seine Rede. Aber heute, sei die Gesellschaft „gespaltener als je zuvor, die Armen werden ärmer und die Reichen immer reicher“.

Warnung vor Nationalismus

Wenig überraschend warnte Schieder vor dem Nationalismus und setzte in diesem Punkt gleich zur einer Attacke gegen ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz an, den er in einem Atemzug mit den bekanntesten Rechtspopulisten Europas nannte: „Die Salvinis, Orbáns, Le Pens, Straches und Kurz spalten das gemeinsame Europa.“

Soziale Gerechtigkeit wird die rote Botschaft im EU-Wahlkampf bis zum 26. Mai 2019 sein. Kein Sozialdumping mehr, dafür sollen Konzernriesen wie Google, Apple oder Starbucks, die vor der Steuer flüchten, an die Kandare genommen werden. „Dieselben Konzerne und Superreichen verhindern faire Arbeitsbedingungen und drücken die Löhne.“ Er warnte davor, dass „ Europa nicht Trump werden darf“.