Wozu noch Rot? Stimmen zur Krise der Linken

Händl Klaus, Autor: „Wer braucht noch Rot? Wir alle, die wir an das Recht des Schwächeren glauben. Die wir an die gelebte Utopie des Miteinander glauben – das doch immer wieder gelingt. Die Angst vor diesem Miteinander ist inzwischen erschütternd groß; alles strebt auseinander, so scheint es; eine gegenläufige Bewegung greift kalt in den ganzen Raum; die Gesellschaft sucht Kälte – so fühlt es sich an. Wie ein kaltes Fieber, das ich mir nicht erklären kann.“