Rendi-Wagner unentschlossen: "Weiß nicht, was die Bundesregierung plant"

"Man wischt sich das Nasenloch ab"

Bei den Tests fordert Rendi-Wagner seit Anfang Dezember auch eine Strategie mit sogenannten Papierstreifentests, die man bei sich selbst im Wohnzimmer durchführen könne. Mindestens die Hälfte der Menschen sollten die Tests zu Hause zweimal pro Woche machen, so Rendi-Wagner.

Warum sollten die Menschen so eine Massentest-Strategie plötzlich flächendeckend mittragen? "Weil diese Massentests regelmäßig stattfinden müssen", betonte die Parteichefin in der ZiB2.

Außerdem sei diese Strategie "einfacher", weil die Tests zuhause durchgeführt werden können. "Man wischt sich nur mit einem Wattestäbchen am Nasenloch ab." Der Haken: Die Papierstreifentests sind noch nicht in Österreich zugelassen. Sie werden in Europa auch noch nicht in Masse hergestellt.