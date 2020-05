Rendi-Wagner kritisiert Regierung: "Offenbar wurde zu spät reagiert"

Ihre Zukunft in der SPÖ ist unsicher, trotzdem wagte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Tag der Arbeit einen Blick in die Zukunft. Im Parlamentsklub der SPÖ hat sie anlässlich des 1. Mai eine Ansprache gehalten. Fazit: Die türkis-grüne Bundesregierung habe Österreich bisher gut durch die gesundheitliche Krise navigiert – allerdings auf ökonomischer Ebene viel zu spät reagiert.

"Der 1. Mai mit all seinen Werten steht für all das, was uns diese Krise vor Augen geführt hat", sagte Rendi-Wagner. Die Coronakrise habe gezeigt, "wie sehr wir einen Staat brauchen, in Form eines Sozialstaats, in Form eines öffentlichen funktionierenden Gesundheitssystems".

Österreich habe die Krise viel besser gemeistert als "viele andere Länder", betonte Rendi-Wagner. Ein Wording, dass man auch von Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) gewohnt ist. Allerdings gelte das nur für die gesundheitlichen Aspekte.

Das neoliberale, konservative Projekt sei gescheitert, sagte Rendi-Wagner: "Wenn eine Ideologie in der Mottenkiste liegt, ist es nicht die sozialdemokratische, sondern die neoliberale."