Michael Häupl: "Rendi macht den Job nicht schlecht"

Wie schaut Ihr differenziertes Urteil aus?

Es gibt in gewissen Bereichen, was die Gefährdung der Demokratie oder Defizite in der Umsetzung der ökonomischen Hilfen angeht, genug zu kritisieren. Aber der Kampf gegen das Virus war erfolgreich.

Was den Kampf gegen das Virus betrifft, hätte die SPÖ mit Pamela Rendi-Wagner eine Expertin an der Spitze. Trotzdem liegen die Werte nur bei 16 bis 19 Prozent.

Michael Häupl lächelt.

Sie lächeln. Warum?

Wenn ich an Umfragen geglaubt hätte, wäre ich 2015 nicht mehr im Amt gewesen.

Hat sich Pamela Rendi-Wagner angesichts ihrer Expertise in dieser Krise denn nun endlich profilieren können?

Das hat mit ihrer Expertise gar nichts zu tun. Ich habe Naturwissenschaften studiert und acht Jahre in diesem Beruf auch gearbeitet. Aber der Job eines Umweltstadtrates oder eines Bürgermeisters waren ganz anders. Ich nehme Pamela Rendi-Wagner ausdrücklich in Schutz. In so einer Krise sammelt man sich eher um die Regierungsspitze. Da hat es die Opposition schwer. Ihre Zeit kommt noch. Ich denke, Frau Rendi-Wagner macht diesen Job, der unendlich schwer ist, nicht schlecht.

Nicht schlecht heißt aber auch: nicht sehr gut …

Nicht schlecht ist typisch wienerisch. Zu sagen, sie macht es sehr gut, bringt ein Wiener nicht rüber. „Eh nicht schlecht“ ist höchstes Lob für einen Wiener.

Innerhalb der Partei gab es sehr viel Kritik für die Vertrauensfrage, die Rendi-Wagner gestellt hat. Das Ergebnis gibt es nun erst am 6. Mai, was Hans Peter Doskozil als untragbar empfindet. War die Verschiebung ein Fehler?

Mir ist das völlig wurscht, ob das eine Woche früher oder später veröffentlicht wird. Wir haben wirklich wichtigere Dinge zu diskutieren.

Sie haben Rendi-Wagner bei der Vertrauensfrage unterstützt. Wird Sie am 6. Mai noch Parteichefin sein?

Das entscheidet sie selbst. Aber ich hoffe es. Ich glaube nicht, dass das Ergebnis eine Argumentation zulassen wird, dass sie zurücktreten soll. Jeder, der meint, sie soll den Job nicht mehr machen, ist aufgefordert, einen Vorschlag zu unterbreiten, wer es sonst machen soll.