130 Jahre Tag der Arbeit: Nicht die erste bittere Maifeier

Ebenso symbolträchtig geworden ist der Marsch über die Ringstraße, der tatsächlich erst seit 1918 stattfindet: Ab da zogen die Sozialdemokraten über die Ringstraße zum Rathaus, dem Symbol der neuen (sozialdemokratischen) Stadtverwaltung. Austrofaschisten wie Nationalsozialisten versuchten später, den Arbeiterfeiertag für sich zu vereinnahmen. Unter Dollfuß und Schuschnigg sollte der 1. Mai dem „dauernden Gedenken an die Proklamation“ der ständestaatlichen Verfassung dienen, unter Adolf Hitler als „Tag der deutschen Arbeit“.

Die in der Illegalität agierenden Sozialdemokraten, Kommunisten und Gewerkschafter feierten – soweit dies möglich war – weiterhin ihren Tag der Arbeit. Sie riefen, da der Aufmarsch verboten war, stattdessen zu „Spaziergängen“ auf, hissten rote Fahnen auf Berggipfeln und Fabrikschloten oder trafen sich in Wäldern zu Kampfreden für Freiheit und Demokratie.Noch vor Kriegsende in Europa am 8. Mai 1945 gingen am 1. Mai die Menschen in Wien wieder auf die Straße. Ein großer Umzug war zwar verboten, aber in den Wiener Bezirken wurden Befreiungsfeiern abgehalten. Einige zogen auf die Hütteldorfer Pfarrwiese, wo Rapidler gegen eine Auswahl der Roten Armee kickten (und haushoch gewannen).

Seither wurde der 1. Mai in Österreich als „Tag der Arbeit“ jedes Jahr gefeiert. Mit Fahnen, Abzeichen und auch zuletzt immer noch Zehntausenden Besuchern. Mit Blasmusik, Transparenten und Vorfreude auf Bier und Würstel, nachdem man die von der Festbühne winkenden Stadtpolitiker und Gewerkschaftsbosse verabschiedet hat.

„Freundschaft und Glück auf!“ heißt es im Mai 2020 erstmals online only – dafür diesmal mit Bastelanleitung für rote Nelken und Ausschneideschablone für das geschichtsträchtige sozialistische 3-Pfeilesymbol zum Downloaden.