Rudolf Hundstorfer: Ein Gewerkschafter durch und durch

Am 19. September 1951 in Wien geboren, beginnt Hundstorfer 1966 eine Lehre als Bürokaufmann beim Wiener Magistrat. Bereits ein Jahr später wird er mit 16 Jahren zur Jugendvertrauensperson des Magistrats und engagiert sich im weiteren Verlauf ab den siebziger Jahren Schritt zunehmend in der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (GdG).

Parallel arbeitet „der schöne Rudi“, wie er zu dieser Zeit in der Gewerkschaft genannt wird, auch an seiner Weiterbildung: Bereits ab 1971 besucht er das Bundesgymnasium für Berufstätige, an dem er 1976 auch die Externistenmatura ablegt. Ab demselben Jahr widmet sich Hundstorfer als freigestellter Personalvertreter auch exklusiv Gewerkschaftsagenden.