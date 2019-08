Republik trauert um Hundstorfer: "Rudi, du wirst uns fehlen"

Hundstorfer wurde am 19. September 1951 in einfachen Verhältnissen in Wien geboren. Früh begann er sich für die Politik zu interessieren und engagieren - zuerst als Jugendvertrauensmann beim Magistrat der Stadt Wien, dann als Personalvertreter. Über 17 Jahre lang war er Abgeordneter des Wiener Gemeinderats, zwölf Jahre davon sein Vorsitzender.

Erst Gewerkschaft, dann Regierung

Zuvor Vorsitzender der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, übernahm er 2006 nach der Bawag-Affäre das Präsidentenamt des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und führte ihn in ruhigere Fahrwasser. Von 2008 bis 2016 bekleidete er das Amt des Sozialministers.

2016 kandidierte Hundstorfer bei der Bundespräsidentschaftswahl, verpasste mit 11,3 Prozent der Stimmen die Stichwahl jedoch deutlich.