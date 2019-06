BSO-Chef Hundstorfer: "Der Sport ist wie eine heiße Kartoffel"

Fühlt sich der Sport beim Vergleich mit der Kultur zu Recht benachteiligt?

Wenn es um die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden geht, dann ja. Kultur bekommt viel Geld, der Sport müsste in Summe mehr als bisher erhalten. Für mich hinkt der Vergleich aber ein wenig. Es handelt sich um unterschiedliche Bereiche.

Ist Österreich mehr Kultur- als Sportnation?

Gefühlt ja, aber es betreiben mehr Menschen Sport.

Skandinavien war bezüglich Einstellung zum Sport immer Vorbild...

Dort ist die Einbeziehung der Jugend in sportliche Aktivitäten selbstverständlich, daher bleibt der Zugang nachhaltig. Man kann das nicht kopieren, sondern die Leute nur animieren. In Österreich haben die Vereine im Westen mehr Mitglieder als im Osten in Relation zur Bevölkerungszahl. In Wien gibt es viele Läufer und Radfahrer, die bei keinem Verein sind, sich aber trotzdem bewegen.