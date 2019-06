Wien ist anders – vor allem beim Nationalstadion

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft könnte sich in Skopje durchaus daheim fühlen. Am Sonntagabend absolvierte sie das Abschlusstraining für das Spiel am Montag gegen Nordmazedonien in der Tose-Proeski-Arena.

Ein Stadion, das einerseits Ähnlichkeiten zum Happel-Stadion in Wien aufweist. Es verfügt über eine Laufbahn, wurde im Laufe der Zeit mehrfach umgebaut und renoviert. Umgekehrt genügt es jedoch den Ansprüchen der UEFA, die das Supercup-Finale 2017 zwischen Real Madrid und Manchester United in Skopje austragen ließ. Das Happel-Stadion in dieser Form wird wohl nie wieder ein internationales Endspiel beherbergen dürfen.