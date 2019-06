Nationalstadion: Wo ist Österreichs Fußballteam künftig daheim?

Ausweich-Quartiere

Sollte es beim Stadionbau keine Fortschritte geben, könnte das neue Nationalstadion auch außerhalb Wiens entstehen. Eine Errichtung der Arena in Niederösterreich an der Grenze zu Wien steht angeblich ebenso zur Debatte wie ein Bau in der Region Parndorf im Burgenland. Entscheidend wäre eine perfekte öffentliche Anbindung und eine eigene Autobahnabfahrt. Die niederösterreichische Sport-Landesrätin Petra Bohuslav meint dazu: „Wir freuen uns, dass der ÖFB beim neuen Nationalstadion an Niederösterreich denkt und sind natürlich gerne behilflich bei der Standortsuche.“

Ähnlich ist die Reaktion aus dem Burgenland. Sport-Landesrat Christian Illedits: „Das Burgenland ist seit 1997 Premiumsponsor der Nationalmannschaft. Daher finden immer wieder Treffen statt, im Rahmen derer viele Gespräche geführt werden. Bezüglich eines Nationalstadions gab es mit mir keine Gespräche – wie wohl ich diese Diskussion als sehr spannend erachte.“ Doch derzeit handelt es sich bestenfalls um Gedankenspiele.

Auf Eis gelegt

Die unmittelbare Zukunft spielt sich ohnehin im Happel-Stadion ab, wo die letzten beiden EM-Quali-Heimmatches am 10. Oktober gegen Israel und am 16. November gegen Nordmazedonien über die Bühne gehen dürften. „Abos für diese Spiele im Happel-Stadion sind eine durchaus mögliche Variante, die Standortfrage wird allerdings erst nach den Matches gegen Slowenien und in Nordmazedonien final erledigt“, erklärte Neuhold. Diesbezüglich könnte die ÖFB-Präsidiumssitzung am 14. Juni weitere Aufschlüsse bringen.