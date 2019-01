Stadion-Neubauten: Österreich ist ein Entwicklungsland

In der zehnten Auflage des Jahresberichts widmet sich die Europäische Fußball-Union auch dem Thema Stadion-Projekte im vergangenen Jahrzehnt – dabei spielt Österreich nicht einmal unter ferner liefen eine Rolle.

Laut der UEFA wurden in 17 Mitgliedsverbänden im Zeitraum von 2009 bis 2018 insgesamt 74 große Fußballstadien mit einem Fassungsvermögen von mehr als 30.000 Zuschauern errichtet – also in Arenengröße. Davon wurden 50 komplett neu gebaut, 13 wurden zum Teil neu errichtet. Die restlichen elf wurden generalsaniert.

In Österreich wurde nach der EURO 2008 kein einziges Stadien in dieser Größe gebaut. Das Allianz Stadion von Rapid, das 2016 eröffnet wurde, fasst 28.245 Zuschauer, davon sind rund 11.000 Stehplätze.

Zwei Länder haben überhaupt ihre gesamte Stadieninfrastruktur im vergangenen Jahrzehnt extrem modernisiert: In Polen wurden gleich 27 Stadionprojekte mit einem Fassungsvermögen von mehr als 5000 Zuschauern realisiert. Darunter sind fast die Hälfte Neubauten (13). Knapp dahinter folgt die Türkei (26 Stadionprojekte/24 Neubauten).

Unter den Top-10-Ländern sind auch noch Deutschland (16 Stadionprojekte/8 Neubauten), Russland (16/14), England (12/6), Frankreich (9/5), Ungarn (7/7), Ukraine (5/2) und Schweden (4/4).

In insgesamt 33 Ländern wurden neue Stadien errichtet. Der größte Projektmotor waren Großveranstaltungen wie die EM 2012 in Polen und der Ukraine, die EM 2016 in Frankreich sowie die WM 2018 in Russland. Aber auch die politische Situation: In Ländern mit autoritären Regierungen wurden in den vergangenen zehn Jahren besonders viele neue Fußballstadien gebaut.