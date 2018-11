Rendi-Wagner auf SPÖ-Parteitag: "Sebastian, was hast du eigentlich gemacht?"

Emotionaler Empfang für Rendi-Wagner

Die designierte Parteichefin versuchte, den gespendeten Jubel der Delegierten selbst emotional aufzufangen. Rendi-Wagner zeigte sich zu Beginn überwältigt, sie sei "völlig fertig". Dann setzte sie an zu einer Rede, mit der sie die Genossinnen und Genossen auf ihren künftigen Kurs einschwören möchte. Ihr Ziel sei es, erste Bundeskanzlerin zu werden. Dafür gelte es, nicht nach links sondern "nach vorne" zu schauen, sagte Rendi-Wagner, "dort, wo die Zukunft ist". Eingangs wurdeein Video mit einer Frau namens Jasmin eingespielt. Man müsse Lösungen für die Probleme Jasmins finden, sagte Rendi-Wagner.

Aber Seitenhiebe auf die derzeitige Bundesregierung fielen nicht zu knapp aus. „Lieber Sebastian“, sagte Rendi-Wagner, an Kurz gerichtet, und sprach seine Zeit als Staatsekretär für Integration und als Außenminister an. "Was genau hast du in all diesen Jahren eigentlich gemacht?" Rendi-Wagner gibt unter frenetischem Applaus folgende Antwort: "Du hast gar nichts getan! Du beschreibst, du kommentierst, du kritisierst. Aber Sebastian: Du bist Politiker, und Politiker machen, handeln und tun. Sie versuchen die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern." Ringe sich Kurz dann doch einmal zu einer Entscheidung durch, sei diese falsch wie das Nein zum UNO-Migrationspakt.

Mit angriffigen Aussagen wie diesen traf sie den Geschmack ihres Publikums am besten. Ziemlich genau eine Stunde dauerte die Wahlrede der designierten Parteichefin, die im Wesentlichen nur zu Beginn ein wenig atemlos, weil nervös schien. Der Vortrag war souverän, freilich klammerte sich Rendi-Wagner auch stark an ihre Redeunterlage, was die Delegierten allerdings nicht zu stören schien, wurde sie doch mit Jubel, Trubel, Heiterkeit und stehenden Ovationen gefeiert. Sie selbst versprach: "Ich möchte euch ganz fest umarmen, jeden einzelnen von euch."