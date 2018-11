Doskozil genießt von allen SPÖ-Politikern das größte Vertrauen

"Die SPÖ ist seit damals nicht mehr in der Regierung und der Obmann-Wechsel verlief sehr holprig", begründet OGM-Chef Wolfgang Bachmayer diese Entwicklung. Angesichts der parteiinternen Turbulenzen der vergangenen zwei Monate handle es sich um ein akzeptables Ergebnis, so Bachmayer. Zustimmung erhält Rendi-Wagner demnach von gut zwei Dritteln der SPÖ-Wähler und in ähnlichem Ausmaß von NEOS- und Grün-Anhängern.

Positive Werte für Landeshauptleute

Bemerkenswert ist laut Bachmayer, dass alle SPÖ-Landeshauptleute positive Vertrauenswerte erreichen, obwohl die "Heimbasis" ihrer Bundesländer bei dieser bundesweiten repräsentativen Umfrage gering ist. Das treffe vor allem für die SPÖ-Spitzen aus dem Burgenland und aus Kärnten zu, die nicht nur aus dem eigenen, sondern auch aus anderen Bundesländern Zustimmung erhalten.