Reizthema Integration: Was die Pinken anders machen wollen

Shetty vertritt eine Null-Toleranz-Politik gegen Extremismus. Ob extremistische Vereine, ob islamistische Kindergärten – "die Fortschrittskoalition in Wien hat klargestellt, dass Vereine, die gegen unsere Grundwerte agieren, keinen Cent von der Stadt mehr bekommen".

Shetty, 25, jüngster Abgeordneter im Nationalrat, lebt zwar in Wien, ist aber in Tirol aufgewachsen und sozialisiert. Seine Mutter hat koreanische Wurzeln, sein Vater stammt aus Indien: "Ich bin ein ziemlicher Cocktail, wenn man so will." Er habe das Glück gehabt, auf ein gutes Gymnasium geschickt worden zu sein. "Sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich haben diese Möglichkeiten nicht." Das möchte Shetty ändern. Und hier wird das Programm der Neos am konkretesten.