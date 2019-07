Reisswolf: Festplatte auf "gesetzlich vorgegebene Partikelgröße" gebracht

"Datenrettung legitimes Geschäft"

Privatpersonen müssen sich jedoch keine Sorgen machen. Bei einem Heimdrucker sei es kaum üblich, dass solche Festplatten verbaut sind. Anders jedoch bei privaten Computern oder Handys. Hier komme es regelmäßig vor, dass sich auf gebraucht gekauften Festplatten noch persönliche Daten finden lassen. Hier empfiehlt der Experte, die Festplatte vor dem Verkauf jedenfalls zu entfernen.

Wenn eine Firma ihren Drucker entsorgen will, rät Lendl dazu, die Festplatte auszubauen oder professionell zu entsorgen. Denn selbst wenn die Festplatte gelöscht oder formatiert wurde, ließen sich die gedruckten Dokumente relativ leicht wiederherstellen. „Dafür gibt es einige kostenlose oder bezahlpflichtige Werkzeuge im Internet. Oder auch eigene Dienstleister, die sich auf genau das spezialisieren.“ Datenrettung sei ja an sich auch ein legitimes Geschäft, so Lendl.

Die vorgegebene Partikelgröße

So gesehen habe der ÖVP-Mitarbeiter zumindest fachlich korrekt gehandelt, wenn auch politisch fragwürdig. Von der Firma Reisswolf wollte man sich auf APA-Nachfrage zur aktuellen Affäre nicht äußern. Die gegenständliche Festplatte sei durch Zerreiben auf eine gesetzlich vorgegebene Partikelgröße gebracht worden. Eine Wiederherstellung oder datenforensische Untersuchung, wie sie etwa von der Liste Jetzt gefordert wurde, sei deshalb wenig sinnvoll.