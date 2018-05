Mitterlehner: "Der Regierungsstil ist in der Tat neu"

Bei Gedenktag an die Befreiung Österreichs vom Nazi-Terror am Dienstag hat sich Arik Brauer ausdrücklich eine Regierung gewünscht, „die Kritik und Kontrolle mit Geduld und Freude erträgt“. Die Regierung erweckt aktuell eher den Eindruck, dass sie Freude an Kontrolle und keine Geduld mit Kritik hat. Haben sie den Eindruck auch?

Ich kann den Eindruck jetzt nicht so pauschal nachvollziehen. Ich sehe das, was Arik Brauer vorgestern gesagt hat, eher als Appell. Dass eine Regierung und eine Demokratie entsprechende Kontrolle braucht, das ist ja weltweit unbestritten. Ob ich damit auch Freude habe, ist eine zweite Angelegenheit. Aber Geduld braucht es dafür sicherlich. Wir haben auch genügend Prüf- und Kontrollinstrumente, die jetzt in Anspruch genommen werden. Das ist die eine Seite. Die andere Frage ist, ob und wie ich die eigenen Botschaften auch kontrolliere: Was jetzt diskutiert wird mit der berühmten Message Control. Ich war selber Parteiobmann und muss sagen, wenn das ein bisschen zentral gesteuert und Punkt für Punkt, Woche für Woche umgesetzt wird, ist das etwas Positives.

Hätten Sie das auch gern etwas mehr Message Control gehabt?

Etwas mehr Message Control wäre durchaus angebracht gewesen. Auf der anderen Seite steht dies auch fast im Wettstreit mit der Ministerkompetenz. In der Verfassung ist ja die Verantwortlichkeit des Ministers ganz klar festgelegt. Das in Einklang zu bringen, ist ein Balanceakt, aber den wird man sicherlich schaffen.

Sie klingen im Vergleich zu Ihrer Wutrede („Ich bin kein Platzhalter“) vor einem Jahr versöhnlich. Kurz vor dem heutigen Jahrestag ihres Rücktritts auch mit ihrem Nachfolger Sebastian Kurz Mittag essen. Um mit einer Sportreporterfrage zu schließen: Wie haben Sie sich danach gefühlt?

Nicht viel anders als davor. Wir waren schon vorher in Kontakt und das war nur ein weiterer Schritt. Es ist meines Erachtens auch professionell, das zu tun. Ich bin in der gleichen Partei, auch wenn sich die Partei verändert hat. Sie wird immer in einem Veränderungsprozess sein. Dass man sich in einem bestimmten Umfang trifft, ist normal. Ich werde diese Art des Umgangs auch weiter pflegen.