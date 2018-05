Strache zu EU-Vorsitz: "Kurz kümmert sich um EU, ich mich um Österreich"

Kurz zeigte sich diesbezüglich "nicht so optimistisch, dass man für alle Seiten eine zufriedenstellende Lösung finden wird". Die derzeit diskutierten Modelle in Anlehnung an die Partnerschaften der EU mit der Schweiz oder Norwegen seien nämlich jeweils auch mit Pflichten für London verbunden, und das sei "nicht ganz" im Sinne der Briten. "Wie es wirklich ausgeht, wird uns wahrscheinlich noch Jahre beschäftigen", rechnet Kurz nicht mit einer raschen Einigung auf die künftigen EU-Großbritannien-Beziehungen. Die EU solle in den Brexit-Gesprächen "nicht zu großzügig" sein, es sei aber auch "nicht notwendig", es den Briten "zu zeigen", um potenzielle Nachahmer abzuschrecken. In den anderen Staaten sei die EU-Zustimmung nach dem Brexit nämlich gestiegen. "Es gibt kein anderes Land, das diesen Weg gehen will."

Kurz für "flexiblere Nachbarschaftspolitik"

Der Kanzler bekräftigte auch neuerlich sein Eintreten für eine Reform des EU-Budgets nach dem Brexit. "Es geht hier nicht nur um die Frage, wer zahlt wie viel", ging er indirekt auf die Kritik an der harten Position Österreichs ein. Es würden nämlich auch viele Empfängerstaaten auf Korruption und Misswirtschaft bei den Förderungen hinweisen. "Wenn sowohl Zahler als auch Empfänger unzufrieden sind, dann muss das Programm hinterfragt werden", sagte Kurz.

Während Strache die Forderung nach einem Abbruch der Türkei-Verhandlungen bekräftigte und die Suche nach Bündnispartnern auf EU-Ebene ankündigte, sprach sich Kurz für eine "flexiblere Nachbarschaftspolitik" aus, die auf die jeweiligen Partnerländer eingehe. Durch eine maßgeschneiderte Lösung könnte man etwa in der Ukraine "eine wesentlich entspanntere Situation" schaffen, sagte er mit Blick auf die Kritik Russlands am EU-Annäherungskurs Kiews. Gegenüber der Türkei könnte man hingegen ein "ehrlicherer Partner" sein. Was künftige Beitritte betrifft, solle sich die EU ganz auf den Westbalkan konzentrieren "und daran arbeiten, dass sie (die Beitrittsperspektive, Anm.) möglichst schnell Realität wird".

"Ja, es wird eine intensive Zeit werden", sagte Kurz mit Blick auf die Ratspräsidentschaft. So seien angesichts der herannahenden Europawahlen gleich 300 Triloge der drei EU-Institutionen geplant. "Der ganzen Regierungsmannschaft wird nicht langweilig werden", sagte der ÖVP-Chef vor dem Publikum, in dem die ÖVP-Regierungsmannschaft fast vollzählig versammelt war.