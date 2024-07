Blockade in der türkis-grünen Regierung verhindert Krisenkoordinator

Was allerdings noch immer fehlt: der Krisenkoordinator. Dabei sind Ausschreibung, Bewerbung und Hearings bereits unter Dach und Fach. Es soll sogar schon einen Ministerratsvortrag geben. Eine Entscheidung fehlt, weil diese in Koalitionskoordination feststecken und es Widerstand von den Grünen geben soll. Dabei haben sich diese klar für das Gesetz ausgesprochen. David Stögmüller beim Beschluss 2023: „Das B-KSG bringt das staatliche Krisenmanagement ins 21. Jahrhundert.“ Nun scheint so, dass auch der Krisenkoordinator in jenes Personalpaket gerutscht ist, auf das sich die Koalition vorerst nicht einigen kann.