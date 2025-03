Regierungsklausur: Sparsame Optik, rhetorische Disziplin

Wir arbeiten. Auf diese zwei Wörter lässt sich der Inhalt verdichten, den die neue Bundesregierung zum Wochenstart vermitteln will.

„Natürlich haben wir überlegt, ob wir für eine Klausur zwei Tage nach Niederösterreich fahren sollen“, sagt ein Regierungsstratege. Aber man habe sich bewusst gegen Fotos und Kamera-Aufnahmen im Grünen oder in Seminarhotels entschieden. „Die Menschen erwarten jetzt vor allem eines von uns, nämlich: dass zügig und ruhig gearbeitet wird. Und das soll passieren.“

Ziel: Impulse entwickeln und alsbald setzen

Der Wunsch: ÖVP, SPÖ und Neos wollen Impulse zur Standortpolitik, dem Wirtschaftswachstum und dem Arbeitsmarkt entwickeln bzw. alsbald setzen – und diese in den Ministerratsvortrag für Mittwoch gießen.

Die Volkspartei will beispielsweise erste Schritte einer „Industrie-Strategie“ vorlegen, der SPÖ geht es vor allem um die Frage der Inflationsbekämpfung – und wie man die Energiepreise in den Griff bekommt. Ungeachtet der inhaltlichen Vorschläge gilt als sicher, dass die Wirtschaftsforscher mit eher ernüchternden Zahlen aufwarten. Schon am Montag hat Wifo-Chef Felbermayr erklärt, dass über die nächsten fünf Jahre ein Konsolidierungsbedarf von rund 25 Milliarden Euro bestehe.