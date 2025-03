Demografische "Bombe"? Was Badelt an Türkis-Rot-Pink "wirklich schlimm" findet

Und: "Wir müssen das Budget in Ordnung bringen, selbst wenn es keine EU gäbe." Dies etwa, um es durch Zinszahlungen nicht zu stark zu belasten, um Platz zu schaffen für Zukunftsinvestitionen sowie für die Fähigkeit, auf Krisen reagieren zu können. Andererseits zeigte Badelt Verständnis dafür, dass manche Ökonomen in der aktuellen Lage Sympathien für ein EU-Überdefizitverfahren zeigen, weil dadurch ein langsamerer Konsolidierungspfad ermöglicht wird. Denn "destruktive Elemente des Sparens" würden dadurch ein wenig abgemildert, mit entsprechend weniger negativen Auswirkungen auf die Konjunktur.

Für Marterbauer selbst, den Badelt aus dem Fiskalrat gut kennt, hatte Badelt ansonsten aber Lob übrig. Zwar würden dessen politische Positionen, aus denen er nie ein Hehl gemacht habe, weit links eingeordnet. Allerdings sei der nunmehrige Finanzminister derjenige gewesen, von dem die besten Kompromissvorschläge gekommen seien. Wenn Marterbauer so auch in der Regierung vorgehe, dann sei das gut, sagte Badelt.

Bezüglich der Weltwirtschaft meinte er, die Zölle von US-Präsident Donald Trump bedeuteten eine "Lose-Lose-Situation". Badelt erwartet, dass die Zölle die Preise in den USA massiv in die Höhe treiben werden. Zudem sei die "Willkür seines Agierens" Gift für die Wirtschaft. Europa müsse sich aber auch mit Blick auf China "warm anziehen", was die Wettbewerbsfähigkeit betrifft. Chinesische Firmen würden in Bereiche vorstoßen, in denen Deutschland und auch Österreich stark sind.