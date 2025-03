ZIB 2: Marterbauer schließt bis 2029 Vermögenssteuer aus

Der neue Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) wurde vom neuen Moderator Stefan Lenglinger nicht geschont, als es in der ZIB 2 am 13. März um das österreichische Budgetloch ging. Zuerst aber wollte Lenglinger wissen, wie es Marterbauer eigentlich ginge in einer Regierung, in der ihm mit sehr viel Skepsis begegnet wird.

"Die Skepsis habe ich bislang eigentlich nicht wahrgenommen", behauptet Marterbauer. "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis in der Regierung. (...) Ich habe den Eindruck, das wird eine konstruktive Zusammenarbeit." Dass hochrangige ÖVP-Vertreter hinter vorgehaltener Hand zu Journalisten sagen, so Lenglinger, Marterbauer sei "eine Kampfansage der Roten", das "perle" an ihm "ab". Auch mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bestehe "ein gutes Verhältnis".

So weit, so harmonisch, will man meinen.