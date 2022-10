Das Geld soll ab 2023 fließen, wobei - bis 2026 - 550 Millionen Euro für die Transformation und 50 Millionen Euro für die Halbleiterproduktion fließen.

Gefördert wird in drei Bereichen: In der Forschungs- und Technologieentwicklung, der Standort- und Investitionsförderung und im Bereich Qualifizierung, so der Minister. Angesprochen sollen vor allem industrielle Leitbetriebe werden, aber die Förderungen sind für alle Organisationsgrößen offen.