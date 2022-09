Industrie sieht EU-Vorschlag zu Gas-Preisdeckel kritisch

"Dementsprechend rät die IV der österreichischen Regierung dazu, am Freitag ebenfalls eine klare Position gegen das vorgeschlagene Quasi-Gasembargo zu beziehen", heißt es in einer Aussendung vom Mittwoch. Auch die von der EU angedachte Abschöpfung von "Übergewinnen" sieht die IV kritisch, "da unnötig Zeit verloren ginge." In vielen Branchen spitze sich die Lage für die Unternehmen bereits zu, daher brauche es rasche Lösungen.

Gesamteuropäische Subvention

Positiver sieht die IV die Ideen der tschechischen Ratspräsidentschaft. Diese schlägt eine gesamteuropäische Subvention von Gas für die Stromerzeugung sowie eine vorübergehende Aussetzung der CO2-Bepreisung im Emissionshandel vor. Letzteres wäre "unmittelbar und punktgenau für die am meisten betroffenen Unternehmen wirksam", so die IV. Weiters spricht sich die IV für eine Anpassung der europäischen Beihilferegeln aus. Damit könnte die Kostenbelastung für alle betroffenen Branchen und solche, die im internationalen Wettbewerb stehen, etwas abgefedert werden.